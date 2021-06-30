ОПЗЖ может не принимать участие во внеочередном заседании Рады

Сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассматривает возможность не принимать участие во внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 1 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы всерьез рассматриваем возможность и, скорее всего, не придем и не будем принимать участие (во внеочередном заседании парламента в четверг). Так же как мы принимали решение, предварительно, на прошлых внеочередных заседаниях, которые точно также демонстрировали неуважение к требованиям людей, что мы вообще не будем принимать участие в подобном шабаше", - сказал Бойко журналистам в кулуарах парламента в среду.

По его словам, запланированное на четверг внеочередное заседание - это "классический пример того, как парламент благодаря позиции президента и правящей партии большинства заставляют жить страну отдельной жизнью", поскольку повестка дня не предусматривает "ни одного закона, который действительно интересен людям".

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