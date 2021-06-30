Цены на жилье подскочат в 2 раза, рынок ждет застой

Предложенные правительственным законопроектом №5600 налоговые нормы для рынка жилья могут привести к его двукратному удорожанию, а также общему застою в отрасли – падению объемов продаж и строительства, сокращению рынка инвестирования вдвое, и даже банкротству стройкомпаний, сообщает UBR.

Президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе объяснил, что к указанным последствиям приведет увеличение подоходного налога с 5 до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, а также введение НДС при продаже квартир. Налог "застройщик вынужден будет заложить в цену жилья" и из-за этого для конечного покупателя стоимость квартиры "вырастет одномоментно на 20%" .

"Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство – это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии "фундамента", а право собственности покупатель получает через несколько лет после завершения строительства" , – аргументировал свою позицию Парцхаладзе.

Парцхаладзе объясняет, что сегодня инвестирование в жилье занимает до 50% в структуре сделок на рынке новостроек.

По его мнению, увеличение НДФЛ значительно повлияет на покупательскую способность с целью дальнейшей перепродажи, что "однозначно повлечет сокращение рынка инвестирования в жилую недвижимость" . Потенциальным инвесторам будет выгодней вкладываться в зарубежную недвижимость или в другие менее рисковые активы, уверен Парцхаладзе.

"Несправедливая система налогообложения уменьшит и объемы строительства, и производство смежных со строительством отраслей более чем в два раза, а это непременно отразится на экономике страны" , – добавил президент КСУ.

Он также отметил, что цены на жилье уже выросли на 30%, причиной чего стала "неудачная" реформа архитектурной инспекции. В результате в 2020 году было введено в эксплуатацию 6 млн кв. м против 12 млн кв. м в 2019-м. Также с начала 2021 года ускорилась инфляция, составив 8,5%, напомнил Парцхаладзе.