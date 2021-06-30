Цены на жилье подскочат в 2 раза, рынок ждет застой
Предложенные правительственным законопроектом №5600 налоговые нормы для рынка жилья могут привести к его двукратному удорожанию, а также общему застою в отрасли – падению объемов продаж и строительства, сокращению рынка инвестирования вдвое, и даже банкротству стройкомпаний, сообщает UBR.
Президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе объяснил, что к указанным последствиям приведет увеличение подоходного налога с 5 до 18% на третью и последующие сделки с квартирами, а также введение НДС при продаже квартир. Налог
"застройщик вынужден будет заложить в цену жилья" и из-за этого для конечного покупателя стоимость квартиры
"вырастет одномоментно на 20%".
"Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство – это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии "фундамента", а право собственности покупатель получает через несколько лет после завершения строительства", – аргументировал свою позицию Парцхаладзе.
Парцхаладзе объясняет, что сегодня инвестирование в жилье занимает до 50% в структуре сделок на рынке новостроек.
По его мнению, увеличение НДФЛ значительно повлияет на покупательскую способность с целью дальнейшей перепродажи, что
"однозначно повлечет сокращение рынка инвестирования в жилую недвижимость". Потенциальным инвесторам будет выгодней вкладываться в зарубежную недвижимость или в другие менее рисковые активы, уверен Парцхаладзе.
"Несправедливая система налогообложения уменьшит и объемы строительства, и производство смежных со строительством отраслей более чем в два раза, а это непременно отразится на экономике страны", – добавил президент КСУ.
Он также отметил, что цены на жилье уже выросли на 30%, причиной чего стала "неудачная" реформа архитектурной инспекции. В результате в 2020 году было введено в эксплуатацию 6 млн кв. м против 12 млн кв. м в 2019-м. Также с начала 2021 года ускорилась инфляция, составив 8,5%, напомнил Парцхаладзе.