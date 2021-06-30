Названы марки авто, водители которых чаще всех превышают скорость
Водители, которые ездят за рулем автомобилей Alfa Romeo, чаще других нарушают правила дорожного движения. Их больше всех ловили на превышении скорости, сообщает Обозреватель.
По данным аналитического агентства Insurify, в среднем 10,5% водителей в США хотя бы раз получали штраф за превышение скорости. Однако в зависимости от автомобиля этот показатель может увеличиваться или уменьшаться. Об этом сообщает сайт The Drive.
О превышении скорости на Alfa Romeo сообщили 15% водителей. Они имели по крайней мере одно нарушение, что на 41% больше среднего показателя.
Также в пятерку марок, на которых больше всего нарушают ПДД, вошли Subaru, Volkswagen, Maserati и Ram. За их рулем нарушали 12-13% водителей. Интересно, что три из пяти брендов здесь являются собственностью компании Stellantis. В то же время меньше всего превышают скорость водители, которые ездят за рулем автомобилей Lincoln. Их менее 9%
Insurify также исследовали на каких именно моделях чаще всего нарушали. У Ram – это 1500. В то же время меньше всего у марки превышают скорость на 2500. У Maserati больше всего нарушали на GranTurismo, меньше всего – на Quattroporte.
У VW, Subaru и Alfa на скорости поймали такие же модели, как и в предыдущих компаниях. Ориентированные на производительность GTI, WRX и Giulia заняли первое место по нарушениям, а спокойные Beetle, Ascent и Stelvio – внизу.
Эти данные основаны на более 4 миллионах водителей, которые обращались за страховым полисом через Insurify, поэтому они не содержат полного перечня всех правонарушений и не основывают на государственных данных. Однако эта информация говорит о многом, и не является очень далекой от реальности.