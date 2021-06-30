Лидер РФ назвал Медведчука "настоящим националистом"

Президент России Владимир Путин признал, что русский язык в Украине "выдавливают" из реальной жизни, а подозреваемый в госизмене глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук является, по его мнению, "настоящим националистом, сообщает Страна.ua.

"Выдавливают русский язык из реальной жизни. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума" , - сказал Путин.

Также он указал на притеснение оппозиции в Украине и привел в пример дело Медведчука.

"Виктора Медведчука заперли дома. Хотя я считаю именно его настоящим националистом" , - сказал российский лидер.

Напомним, 11 мая Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. 13 мая Медведчуку назначили меру пресечения в виде круглосуточного содержания под домашним арестом до 9 июля. После этого председатель политсовета партии анонсировал новые суды.