Рада приняла за основу законопроект о биотопливе в автобензине

Законопроект №3356-д об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в транспортной отрасли с 1 мая 2022 года приняла Верховная Рада в первом чтении, сообщает Интерфакс-Украина.

За такое решение проголосовали 293 народных депутата в среду.

Авторами законодательной инициативы является ряд народных депутатов, в частности, Андрей Герус, Олег Семинский, Андрей Жупанин (все – фракция "Слуга народа"), Инна Совсун (фракция "Голос"), Михаил Бондарь ("Европейская солидарность").

Глава энергокомитета Рады Андрей Герус отметил, что этот законопроект является важным для экологии и развития аграрного сектора, отечественные предприятия "с легкостью могут производить биоэтанол".

"В Киеве, например, больше всего загрязняет воздух транспорт. Эти выбросы после реализации законопроекта будут снижаться. Это европейская практика, и законопроект поддержан Секретариатом Европейского Энергосообщества" , – отметил Герус, уточнив, что добавление биокомпонентов предлагается сделать постепенным – с 3% в первом году (2022 год), 4% – в следующем и 5% в дальнейшем.

"Абсолютно спокойно будут все автомобили ездить на этом топливе" , – подчеркнул глава комитета.

Согласно тексту законопроекта №3356-д на сайте Рады, он определяет обязательное содержание жидкого биотоплива (биокомпонентов) во всех объемах автомобильных бензинов с 1 мая 2022 года не менее 5% при абсолютной погрешности ±0,5%.

Исключением являются бензины с октановым числом 98 и выше, а также те, что поставляются для потребностей Министерства обороны.

Предусматривается также ведение учета содержания жидкого биотоплива согласно утверждаемому профильным министерством порядку. Субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по производству и/или импорту топлива, а также торговлю им, обязуются не позже 1 июля года, следующего за отчетным, предоставлять администратору учета информацию о фактическом содержании биокомпонентов.

Как сообщалось, предыдущий законопроект №3356, отправленный Радой на доработку в июне 2020 года, предусматривал обязательную норму биотоплива не менее 5% с 1 июля 2021 года с последующим ростом с 1 июля 2022 года до 6% и с 1 июля 2023 года – до 7%.

Доработанным же законопроектом предлагается несколько снизить штрафы за нарушение норм закона. В частности, за несоблюдение норм содержания биотоплива в бензинах за каждую тонну отпущенной партии бензинов установить штраф в семь прожиточных минимумов (в предыдущем законопроекте предлагался штраф на уровне 10 прожиточных минимумов). За нарушение сроков предоставление информации о содержании биотоплива до семи дней установить штраф в 100 прожиточных минимума, свыше семи дней – 150 прожиточных минимума (раньше предлагался один штраф в 200 прожиточных минимума за непредоставление информации).

Как законопроект №3356, так и законопроект №3356-д поддержала Украинская ассоциация производителей биоэтанола ("Укрбиоэтанол"). Ее глава Тарас Николаенко в комментарии "Энергореформе" акцентировал внимание на снижении зависимости от импорта энергоносителей в результате принятия закона, способствовании развитию производства биотоплива, что влечет за собой развитие земледелия и дополнительные возможности для животноводства в виде получения паралельно с переработкой биомассы комбикорма для животных, а также на экологическом аспекте по уменьшению выброса опасных веществ.

При этом инициативу определить норму содержания биотоплива на уровне не менее 5% Николаенко назвал компромиссной.

Как сообщалось, по подсчетам "Укрбиоэтанола", замещение 5-10% объема импорта нефтепродуктов биоэтанолом позволит сэкономить стране за период до 2030 года от $407 млн до $705 млн. При этом ежегодно объемы такого импорта будут снижаться примерно на $28-84 млн.

Кроме того, принятие закона позволит увеличить поступления в бюджет на 5,8-6,4 млрд грн в год, в частности от аграрного сектора, а также создать около 6 тыс. рабочих мест. При этом существующие в Украине мощности по производству биоэтанола позволят перекрыть весь спрос на него.

В свою очередь, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) ранее заявляла, что считает принятие законопроекта №3356 преждевременным, и накануне запланированного голосования по нему призывала народных депутатов воздержаться от его поддержки и принятия до тех пор, "пока не будут реализованы все необходимые предпосылки, учтены все предложения участников рынка, закончится карантин и будут проанализированы его последствия для отрасли" .

По мнению НАУ, основными предпосылками для внедрения норм об обязательном содержании биотоплива является ликвидация нелегального сегмента рынка нефтепродуктов, балансирование ставок акцизного налога на бензин и сжиженный газ (снижение налога для бензинов и повышение его на газ), определение органа государственного рыночного надзора за качеством топлива.

Кроме того, в НАУ считают целесообразным установить норму содержания биотоплива на уровне не выше 5%, а также исключить из норм законопроекта "непосильно высокие штрафы" и отсрочить его введение до 1 июля 2022 года.

По словам Семинского, представлявшего законопроект в Раде, его принятие позволит сократить импортозависимость Украины на рынке светлых нефтепродуктов, будет способствовать созданию новых рабочих мест, сохранит трудовые и финансовые ресурсы для экономики, а также "обеспечит мощный приход инвестиций и полномасшабный запуск спиртовой отрасли". По данным одного из авторов законопроекта, Украина в 2019 году израсходовала на закупку импортных нефтепродуктов $5,5 млрд, что, по его мнению, является вымыванием оборотных средств из экономики страны.

Он выразил убеждение, что принятие предложенного им законопроекта позволит существенно сократить расходы на эти цели, подчеркнув, что добавления биоэтанола в топливо соответствует европейским нормам.

При этом Семинский акцентировал внимание, что законопроект поддержан Секретариатом Европейского Энергосообщества.

Законопроект №3356 также поддержала Украинская ассоциация производителей биоэтанола.

"Каждый день непринятия этого закона стоит колоссальных средств украинскому торговому балансу, так как львиную долю нефтепродуктов мы импортируем" , – пояснил ее исполнительный директор Тарас Николаенко.

"У нас 11 заводов. Также в стране около 80 заводов "Укрспирта", которые при незначительных инвестициях способны производить еще 400 тыс. тонн продукта. Новые мощности понадобятся только для наращивания экспорта" , – уточнил Николаенко.

В то же время он обратил внимание на сопротивление принятию этого закона со стороны нефтегазового сектора.

"Осознавая все сопротивление, которое оказывает нефтяное "лобби" современным мировым требованиям к топливу, авторы законопроекта предусмотрительно прописали имплементацию его норм только с июля следующего года, хотя нам эти нормы необходимо было внедрять уже вчера" , – заявил исполнительный директор "Укрбиоэтанола".

"Несмотря на то, что в ЕС внедрили эти требования более 10 лет назад, только восемь стран ЕС приняли решение об увеличении доли биокомпонентов с 5% до 10%. Остальные продолжили практику добавления их на уровне 5%, и это притом что автотранспорт там намного новее, чем в Украине" , - аргументируют в НАУ.

По ее мнению, установление Украиной слишком большой доли биокомпонентов может привести к тому, что отечественный потребитель будет искать альтернативу такому топливу.