Путин отреагировал на инцидент с британским эсминцем HMS Defender

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент в Черном море возле Крыма с британским эсминцем HMS Defender, сообщает Левый берег.

Во время прямой линии в среду, 30 июня, президента РФ спросили, угрожал ли проход корабля началом новой мировой войны.

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно", - ответил на это Путин.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, было бы трудно представить, что мир стал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делает, знают: они не могут выйти победителями из этой войны" , - заявил российский президент.

В то же время он сказал, что эта ситуация вызывает у него обеспокоенность по другой причине.

"Меня волнует другое. Подняли большой шум, мы проводили учения у украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихоньку заканчивать и войска выводить, если это кого-то так волнует. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы положительно отреагировать на это, они приперлись к нашим границам", - сказал Путин.

"Меня волнует начало военного освоения украинского территории. По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Ну, можно создать учебные центры, пользоваться другими формами. Вот военное освоение территории, непосредственно граничит с нами, создает существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Конечно, это вызывает обеспокоенность" , - заявил российский президент.

Напомним, 23 июня Россия заявила об открытии предупредительного огня по курсу эсминца Defender, который шел из Украины в Грузию мимо Крым. Великобритания заявила, что расценила это как учебные стрельбы, однако корреспондент BBC, который был на борту эсминца во время перехода, сообщил, что российские военные действительно выполняли опасные маневры у эсминца.