В Донецкой области в шахте погиб горняк

При выполнении работ в шахте "Алмазная" в Донецкой области погиб 37-летний горняк, сообщает Украинская правда.

Событие произошло 29 июня около 16 часов. Во время выполнения подземных работ на шахте "Алмазная" предприятия "Добропольеуголь – добыча" с места сорвалась лебедка и ударил по голове горняка. От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливают все обстоятельства и свидетелей событий.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека начато досудебное расследование.