Российская подводная лодка начала учения в Черном море

Российская дизельная подводная лодка "Колпино", способная применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze с участием стран НАТО, сообщает Европейская правда.

"В ходе комплексного обучения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на разные глубины, с максимальной глубиной более 200 метров" , - говорится в заявлении.

Российские военные также сообщили, что в акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

В тренировке были задействованы вертолеты Ка-27ПЛ и Ка-27ПС, которые совершили около десяти взлетов и посадок на палубу корабля.

Накануне Черноморский флот РФ сообщил, что российские военные провели в оккупированном Крыму учебную проверку сил противовоздушной обороны. В проверке участвовали около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов ПВО С-400 и "Панцирь-С".