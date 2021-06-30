Шмыгаль анонсировал открытие рынка земли

Введение рынка земли — важный шаг для защиты прав украинского фермерства, которым предусматривается реализация механизма преимущественного права на приобретение участка, который арендуют аграрии, сообщает Деловая столица.

"Земельная реформа также предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Кредит смогут получить даже малые фермеры, которые обрабатывают землю до 500 га, и которые не имеют кредитной истории", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительству 30 июня.

Он также добавил, что для покупки земли нужно официально показать свои средства.

"Все транзакции будут идти через банк. Все договоры будут проверяться нотариусами. Министерство аграрной политики уже начало информационную кампанию по разъяснению преимуществ и деталей работы рынка земли. Поэтому наши граждане смогут получить все ответы на свои вопросы" , — пояснил Шмыгаль.

Как известно, рынок земли в Украине стартует с 1 июля.