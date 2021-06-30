Стало известно, готова ли дамба на Крымском канале

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что дамба на 107-м километре Северо-Крымского канала завершена на 80 процентов, сообщает Корреспондент.

"На 20% она не достроена, поскольку нет соответствующего бюджетного финансирования…По состоянию на сейчас капитальной дамбы на 80% хватает, чтобы не дать воде попасть в Крым. Если что-то внезапно произойдет с дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м километре свою работу выполнит", - сказал он.

Комментируя информацию в СМИ, он заверил, что "ничего не прорвало, вода в Крым не идет".

Кориневич также напомнил позицию Киева о том, что подача днепровской воды в Крым станет возможной только после деоккупации полуострова.