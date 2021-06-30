Диета при артрите: какой продукт повышает риск обострения

Артрит – болезнь, от которой нет лекарства. Но есть много методов лечения, которые способны замедлить прогрессирование. Больные могут периодически чувствовать ряд неприятных симптомов: от боли в суставах до воспаления, сообщает Профиль.

Некоторые эксперты в области здравоохранения рекомендуют им сократить употребление определенных продуктов, чтобы чувствовать себя лучше, повысить прочность костей и поддерживать в норме иммунную систему.

Важно знать, какие именно продукты вызывают непереносимость у каждого больного. Например, яйца у одних пациентов могут уменьшить воспаление благодаря содержанию в них омега-3. А у других повышенная чувствительность или непереносимость яиц вызовет ухудшение состояния.

Врачи считают лучшей диетой при артрите средиземноморскую. Употребление рыбы или добавок, содержащих от 600 до 1000 мг рыбьего жира, положительно влияет на здоровье суставов, уменьшая скованность и отеки. Некоторые фрукты и ягоды, например, вишня и черника, поддерживают здоровье суставов и помогают предотвратить обострение артрита.