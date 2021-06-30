Астрономы нашли гигантскую комету на краю Солнечной системы

Комета Бернардинелли-Бернштейна шириной от 100 до 200 км приблизится к Солнцу к 2031 году, сообщает Корреспондент.

Комета Бернардинелли-Бернштейна согласно данным проекта Dark Energy Survey может быть самый большой в Облаке Оорта. Как сообщает sci-news.com, это первая комета, приближающаяся к Солнцу.

Свое название небесное тело получило в честь двух астрономов Пенсильванского университета, Педро Бернардинелли и профессора Гэри Бернштейна, заметивших ее на архивных снимках проекта Dark Energy Survey - астрономического обзора в видимой и ближней инфракрасной области спектра, который изучает динамики расширения Вселенной и роста крупномасштабной структуры Вселенной.

Кроме этого, комета известна как C / 2014 UN271. Ее диаметр составляет 100-200 км. Это в 10 раз больше диаметра большинства комет Солнечной системы.

Тело начало двигаться на расстоянии свыше 40 000 астрономических единиц от Солнца. При этом, Плутон находится в 39 астрономических единицах от Солнца.

Теперь она намного ближе к Солнцу - по состоянию на июнь 2021 года она находится на расстоянии 20 а.е. от Солнца.

"Мы имеем привилегию открыть, возможно, самую большую комету из когда-либо увиденных — или, по крайней мере, больше, чем любая хорошо изученная комета — и мы увидели ее достаточно рано, чтобы можно было наблюдать, как она эволюционирует по мере того, как она приближается и нагревается" , - отметил профессор Бернштейн.

Напомним, астрономы обнаружили ранее неизвестную планету огромных размеров под названием UN271 2014, которая дополнила Солнечную систему.