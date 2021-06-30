В Харькове СБУ сняла с поезда антимайдановца "Топаза"

В Харькове сняли с поезда и принудительно доставили в суд известного участника антимайдана Игната Кромского по прозвищу - Топаз, сообщает Depo.ua.

Топаз отметил, что его "задержали" сотрудники Службы безопасности Украины.

"И снова меня задержала СБУ для доставки в суд принудительно. Сняли меня с поезда, на котором должен был приехать в Киев на заседание суда" , — написал Кромськой.

В комментарии адвокат Кромского Александр Шадрин сказал, что мужчину задержали вчера, 29 июня, по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. В этом суде слушается уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупа, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня.

При этом изложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления", — сказал Шадрин.

"Ему не разрешили поселиться в хостеле, не поместили в изолятор временного содержания. Оставили ночевать в автомобиле, — сказал адвокат . — Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают до суда. Да (на выполнение Дарницкого суда о приводе), они так это мотивируют".

Шадрин добавил, что параллельно Ленинский райсуд Харькова слушает дело по статье "хулиганство" с обвинением Кромского.

"Это на парковке события. У него там два дела. Там он пострадавший по ст. 125 и обвиняемый в хулиганстве. Подрались с человеком" , — отметил адвокат.

Шадрин отметил, что Кромского сняли с поезда в городе Харькове.