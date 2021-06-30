Названы эфирные масла для улучшения сна

Сон — необходимая часть жизни каждого человека, и от того, насколько он спокоен, зависит и самочувствие, и настроение. Избавиться от нарушений сна, обойтись без бессонницы и ворочания в кровати поможет ароматерапия, сообщает Dailyhoro.

С древнейших времен растения использовали для оздоровления и избавления от множества недугов. Какие эфирные маслами, которые помогут улучшить сон, полноценно отдыхать и не страдать излишней тревожностью. С помощью ароматерапии получится обрести спокойствие, усилить иммунитет и счастливо просыпаться по утрам полными сил.

Масло лаванды. Самое, пожалуй, распространенное средство, способное успокоить нервную систему. Расслабляющий эффект эфирного масла позволяет снизить тревожность, расслабить нервную систему и спокойно заснуть без кошмарных сновидений. Кроме того, лаванда помогает в борьбе с простудными заболеваниями, а также помогает «заземлиться» в стрессовых ситуациях, когда панические атаки не дают покоя.

Масло жасмина. Расслабляющее масло поможет снизить уровень стресса. Оно используется для спа-процедур и в качестве снотворного. Жасмин обладает свойствами антидепрессанта, и его широко используют в восточной медицине. Несколько капель этого чудодейственного масла в аромалампе обеспечат спокойный сон и отличное настроение после пробуждения.

Масло иланг-иланга. Еще одно чудесное средство для тех, кто мучается беспокойным сном и не может отдохнуть ночью. Иланг-иланг обладает седативными свойствами, мягко действует на нервную систему и помогает расслабиться. Использовать это масло можно и для того, чтобы обеспечить комфортный сон малышам.

Масло ромашки. Это масло чаще всего используют для ванн перед сном. Несколько капель масла ромашки подарят гармонию и умиротворение, помогут купировать воспалительные процессы и поспособствуют очищению кожи от токсинов. В сочетании с травяным настоем из ромашки это масло подарит спокойный сон без побочных эффектов.

Масло розы. Благодаря использованию этого масла будет проще бороться с тревожностью, расслабляться после тяжелых переговоров и восполнять запасы сил во время сна. Масло розы можно использовать и для принятия ванн, чтобы окончательно попрощаться со стрессом и паникой.

Масло ладана. Его свойства известны с давних времен. Оно исцеляет, помогает избавиться от стресса, духовно развиваться и очищать сознание от негатива. Пара капель ладана помогут выспаться и снизить уровень тревожности.

Масло шалфея. Натуральный природный антидепрессант подойдет тем, кто вынужден часто сталкиваться со стрессовыми ситуациями, постоянно переутомляется и не может контролировать эмоции. С помощью этого масла удастся избавиться от тревоги, дурных мыслей и бессонницы.