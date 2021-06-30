Эксперты назвали причину аномальной жары в Канаде

Аномальная жара в Канаде, в некоторых регионах которой температура достигла 50 градусов Цельсия, связана с так называемым эффектом теплового купола, сообщает Зеркало недели.

По словам экспертов, глобальное потепление может сделать такие экстремальные погодные﻿ явления гораздо более частыми.

"Тепловой купол" - это зона высокого давления, которая на данный момент располагается над границей США и Канады. Издание отмечает, что интенсивность этого эффекта является настолько статистически редкой, что такие события случаются "раз на несколько тысяч лет" . Но изменения климата могут сделать подобные экстремальные условия гораздо более частыми.

"Единственная проблема назвать это "событием, которое случается раз в тысячу лет" заключается в том, что система больше не находится в сбалансированном состоянии. Прошлое уже не является надежным ориентиром для будущего. И эта тенденция, по прогнозам, будет сохраняться", - говорится в Twitter Метеорологической службы Орегона.