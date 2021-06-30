Эксперты назвали причину аномальной жары в Канаде
Аномальная жара в Канаде, в некоторых регионах которой температура достигла 50 градусов Цельсия, связана с так называемым эффектом теплового купола, сообщает Зеркало недели.
По словам экспертов, глобальное потепление может сделать такие экстремальные погодные явления гораздо более частыми.
"Тепловой купол" - это зона высокого давления, которая на данный момент располагается над границей США и Канады. Издание отмечает, что интенсивность этого эффекта является настолько статистически редкой, что такие события случаются
"раз на несколько тысяч лет". Но изменения климата могут сделать подобные экстремальные условия гораздо более частыми.
"Единственная проблема назвать это"событием, которое случается раз в тысячу лет"заключается в том, что система больше не находится в сбалансированном состоянии. Прошлое уже не является надежным ориентиром для будущего. И эта тенденция, по прогнозам, будет сохраняться", - говорится в Twitter Метеорологической службы Орегона.
Метеорологи описывают сложившуюся ситуацию как
"безумную", "сумасшедшую" и
"невероятную". В Метеорологической службе Сиэтла заявили о том, что попытки предсказать такую жару вряд ли увенчались бы успехом, поскольку в прошлом не случалось ничего подобного.