Шмыгаль заявил, что к запуску украинских COVID-сертификатов все готово

Украина ожидает завершения аудита украинского электронного ковид-сертификата Европейской комиссией. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"Мы в постоянном переговорном процессе с европейцами и ждем завершения аудита нашего электронного сертификата Европейской комиссией. Наша цель - вернуть украинцам возможность беспрепятственно путешествовать по миру. Даю поручение вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу по завершению аудита электронного сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр напомнил, что правительство уже одобрило постановление, которое определяет порядок использования таких сертификатов, с 1 июля начнется бета-тестирование электронных ковид-сертификатов в приложении "Дія".

"Все готово к запуску документов", - отметил глава правительства.

Также Премьер-министр отметил, что в Украине уже работает 130 центров вакцинации против COVID-19, и отметил роль местных властей в открытии таких центров.