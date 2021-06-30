Пляжи Киева: где запрещено купаться

В Киеве по состоянию на 30 июня временно не рекомендуется купаться на пляжах: "Радуга", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица" и Троещина, сообщает Деловая столица.

Причиной запрета называют ухудшение качества воды, вызванное жарой, которая держалась в Киеве в последние дни.

Как отмечается, в настоящее время специалисты проводят дополнительные исследования воды.

В то же время в КГГА добавили, что в столице на лето 2021 года подготовлено и открыто 14 пляжей.

В частности, в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга";

- в Оболонском районе 2 пляжа — "Вербный" и "Пуща-Водица";

- в Деснянском районе 2 пляжа — "Водоворот", "Троещина";

- в Голосеевском районе — пляж "Галерная".

Информацию о статусе пляжей можно отслеживать с флагами, которые размещены на каждом муниципальном пляже столицы (зеленый — купание без ограничений, желтый — купаться рекомендуется, красный — не купаться), а также на сайте КП "Плесо".