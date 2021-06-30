"Лифчик" Довбика: что на самом деле надето на герое матча со Швецией на Евро-2020

"Лифчик" Довбика: что на самом деле надето на герое матча со Швецией на Евро-2020

Форвард сборной Украины Артем Довбик произвел фурор не только победным голом в ворота сборной Швеции на Евро-2020, но и своей экипировкой. Сразу после точного удара на последней минуте овертайма наш нападающий сорвал с себя футболку, под которой оказался специальный жилет, сообщает Обозреватель.

﻿В соцсетях этот элемент формы спортсмена тут же окрестили "лифчиком" или "топиком". Зачем спортсмены и, в частности, футболисты надевают во время матчей специальный жилет, который называется трекер.

В соцсетях опубликовали мемы на Довбика
В соцсетях опубликовали мемы на Довбика. Источник: Facebook Алексея Гвоздева

Этот элемент был разработан компанией STATSports для того, чтобы помочь профессиональным спортсменам правильно повысить эффективность своих тренировок. Позже трекер начали использовать и во время соревновательного процесса.

Артем Довбик празднует забитый гол.
Артем Довбик празднует забитый гол.
Девайс закрепляется в поддерживающий жилет.
Девайс закрепляется в поддерживающий жилет. Источник: statsports.com
Вся информация доступна в режиме онлайн.
Вся информация доступна в режиме онлайн. Источник: statsports.com

Основным элементом девайса является специальный GPS-приемник, который закрепляется на жилете между лопатками спортсмена. Во время тренировки или матча тренеры и их подопечные могут собрать самую различную информацию.

Довбик вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.
Довбик вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.
GPS-трекер для спортсменов.
GPS-трекер для спортсменов. Источник: statsports.com
Трекер помогает спортсменам увеличить эффективность.
Трекер помогает спортсменам увеличить эффективность. Источник: statsports.com

Трекер показывает преодоленную дистанцию, количество ускорений, тепловую карту действий на разных участках на поле, измеряет максимальную скорость, пульс и многое другое.

Всю эту информацию можно получать в режиме реального времени при помощи в том числе мобильного приложения. Данные помогают определить уровень усталости спортсмена, его готовность к дополнительным нагрузкам.

Футболисты "Ливерпуля" используют трекер.
Футболисты "Ливерпуля" используют трекер.

Подобные системы используют ведущие футбольные клубы Европы, команды североамериканских лиг по баскетболу, хоккею, регби.

Кроме того, мы составили шесть неизвестных фактов о 24-летнем футболисте, ставшим героем сборной Украины.

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