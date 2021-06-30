"Лифчик" Довбика: что на самом деле надето на герое матча со Швецией на Евро-2020

Форвард сборной Украины Артем Довбик произвел фурор не только победным голом в ворота сборной Швеции на Евро-2020, но и своей экипировкой. Сразу после точного удара на последней минуте овертайма наш нападающий сорвал с себя футболку, под которой оказался специальный жилет, сообщает Обозреватель.

﻿В соцсетях этот элемент формы спортсмена тут же окрестили "лифчиком" или "топиком". Зачем спортсмены и, в частности, футболисты надевают во время матчей специальный жилет, который называется трекер.

В соцсетях опубликовали мемы на Довбика. Источник: Facebook Алексея Гвоздева

Этот элемент был разработан компанией STATSports для того, чтобы помочь профессиональным спортсменам правильно повысить эффективность своих тренировок. Позже трекер начали использовать и во время соревновательного процесса.

Артем Довбик празднует забитый гол.

Девайс закрепляется в поддерживающий жилет. Источник: statsports.com

Вся информация доступна в режиме онлайн. Источник: statsports.com

Основным элементом девайса является специальный GPS-приемник, который закрепляется на жилете между лопатками спортсмена. Во время тренировки или матча тренеры и их подопечные могут собрать самую различную информацию.

Довбик вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

GPS-трекер для спортсменов. Источник: statsports.com

Трекер помогает спортсменам увеличить эффективность. Источник: statsports.com

Трекер показывает преодоленную дистанцию, количество ускорений, тепловую карту действий на разных участках на поле, измеряет максимальную скорость, пульс и многое другое.

Всю эту информацию можно получать в режиме реального времени при помощи в том числе мобильного приложения. Данные помогают определить уровень усталости спортсмена, его готовность к дополнительным нагрузкам.

Футболисты "Ливерпуля" используют трекер.

Подобные системы используют ведущие футбольные клубы Европы, команды североамериканских лиг по баскетболу, хоккею, регби.

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