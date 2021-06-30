"Лифчик" Довбика: что на самом деле надето на герое матча со Швецией на Евро-2020
Форвард сборной Украины Артем Довбик произвел фурор не только победным голом в ворота сборной Швеции на Евро-2020, но и своей экипировкой. Сразу после точного удара на последней минуте овертайма наш нападающий сорвал с себя футболку, под которой оказался специальный жилет, сообщает Обозреватель.
В соцсетях этот элемент формы спортсмена тут же окрестили "лифчиком" или "топиком". Зачем спортсмены и, в частности, футболисты надевают во время матчей специальный жилет, который называется трекер.
Этот элемент был разработан компанией STATSports для того, чтобы помочь профессиональным спортсменам правильно повысить эффективность своих тренировок. Позже трекер начали использовать и во время соревновательного процесса.
Основным элементом девайса является специальный GPS-приемник, который закрепляется на жилете между лопатками спортсмена. Во время тренировки или матча тренеры и их подопечные могут собрать самую различную информацию.
Трекер показывает преодоленную дистанцию, количество ускорений, тепловую карту действий на разных участках на поле, измеряет максимальную скорость, пульс и многое другое.
Всю эту информацию можно получать в режиме реального времени при помощи в том числе мобильного приложения. Данные помогают определить уровень усталости спортсмена, его готовность к дополнительным нагрузкам.
Подобные системы используют ведущие футбольные клубы Европы, команды североамериканских лиг по баскетболу, хоккею, регби.
Кроме того, мы составили шесть неизвестных фактов о 24-летнем футболисте, ставшим героем сборной Украины.