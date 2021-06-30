Новые языковые требования и как к ним подготовиться

В Украине вступает в действие новый этап воплощения норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Новые правила должны обеспечить присутствие украинского в публичном пространстве, сообщает Вести.

Теперь, с 16 июля в Украине:

Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке.

Сопровождение (конферанс) всех концертов, шоу, перфомансов, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке.

В государственных и коммунальных театрах русскоязычные спектакли должны сопровождаться переводом на государственный язык либо субтитрами.

Впрочем, как реализовать подобное требование в законе не поясняется. Также, все фильмы, которые созданы не на украинском, подлежат обязательному переводу. Закон обязал книгоиздателей иметь в своем ассортименте не менее половины изданий с украинскими названиями.