В ОП прокомментировали возможную замену Кравчука в ТКГ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука из-за ранее перенесенной им операции на сердце, сообщает Интерфакс-Украина.

"Пока не рассматривается (замена). Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей" , - рассказал Подоляк.

Ранее в СМИ стало известно, что первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время о его состоянии не известно.

Кравчук также не присутствовал 28 июня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия провозглашения Конституции Украины.