Работа на компьютере: предусмотрен ли дополнительный отпуск

В соответствии с п. 58 подразделом "Иные виды производств" раздела XXII "Общие профессии по всем отраслям хозяйства" Списку утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11 97 г. № 1290 (с изменениями) сотрудники, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах, имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда длительностью до четырех календарных дней, сообщает ЛигаБизнес.

Эта позиция Списка распространяется на всех работников, которые в своей работе применяют персональный компьютер, независимо от занимаемой должности (профессии) и вида монитора, указывают в Гоструда.

Приложением 2 к этому Списку (п. 58 подраздела "Иные виды производств" раздела ХХІІ "Общие профессии по всем отраслям хозяйства") предусмотрено, что работники, которые работают на электронно-вычислительных и вычислительных машинах (персональном компьютере), имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда длительностью до четырех календарных дней.

Конкретная длительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.

Для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда не требуется проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

В соответствии со ст. 8 Законом "Об отпусках" конкретная длительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.

Согласно пунктам 6 и 7 Порядка применения Списка, утвержденного приказом Минтруда Украины от 30.01.98 г. № 16 дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется пропорционально к фактически отработанному времени. В расчет времени, которое дает право работнику на такой отпуск, засчитываются только те дни, когда он фактически был занят на работах с особым характером труда не менее как половину длительности рабочего дня, установленного для работников этих производств, цехов, профессий, должностей.

Следовательно, для расчета отпуска работодатель должен вести учет рабочего времени, отработанного в условиях особого характера труда. Утвержденных рекомендаций и формы учета рабочего времени относительно работы за компьютером не определено, потому работодатели этот вопрос решают на свое усмотрение, например, с помощью проведения хронометража рабочего времени каждого работника, который имеет право на такой отпуск.

Предоставление ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда является обязанностью работодателя. Запрещено непредоставление ежегодных отпусков полной длительности в течение рабочего года работникам, которые имеют право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда или с особенным характером труда (ст. 11 Закон "Об отпусках").