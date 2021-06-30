СБУ задержала в Киевской области боевика "ЛНР"
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала боевика террористической организации "ЛНР", который прибыл в Киевскую область для легализации как внутренний переселенец. Об этом, ссылаясь на пресс-службу СБУ, сообщает Интерфакс-Украина.
"Установлено, что злоумышленник находился в составе "Народной милиции ЛНР" как старший стрелок. Также он обслуживал боевую технику оккупационных войск", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о возможном выполнении боевиком диверсионно-разведывательных задач на подконтрольной Украине территории", - резюмируют в спецслужбе.