СБУ заблокировала схему присвоения имущества государственного "Сумыхимпрома"

Служба безопасности обнаружила противоправную деятельность должностных лиц ПАО "Сумыхимпром", которые хотели довести госпредприятие до банкротства и в дальнейшем присвоить его имущество в пользу частных коммерческих структур, сообщает БизнесЦензор.

"В ходе расследования задокументированы факты искусственного формирования руководством ПАО "Сумыхимпром" кредиторской задолженности общества через привлечение под залог его имущества кредитных средств, которые в дальнейшем тратились на приобретение у подконтрольных структур сырья по завышенным ценам", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Кроме того, по выводам специалистов, начатая в 2017 году процедура санации предприятия не соответствует требованиям законодательства и способствует дальнейшему наращиванию его долгов. Отмечается, что действия менеджмента привели к формированию долгов на сумму более 2 млрд грн, невыплате государству дивидендов и фактически невозможности законной приватизации предприятия.

В ходе открытого уголовного производства по ч.5 ст. 191 УКУ правоохранители провели обыски по местам совершения хозяйственной деятельности и проживания фигурантов, во время которых изъяли черновую бухгалтерию и другие материалы, подтверждающие противоправный характер их действий.

К тому же, судебные органы арестовали имущественный комплекс ПАО "Сумыхимпром".

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 99,9% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления "Сумыхимпром" Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.