Porsche Cayenne Turbo GT представлен официально

Новинка является серийным автомобилем на основе прототипа, который побил рекорд скорости на Нюрбургринге, сообщает 24 Канал.

Porsche представляет новую высокопроизводительную версию Cayenne, которая становится выше всех в линейке модели: новый Cayenne Turbo GT, эксклюзивно в кузове Coupe. Спортивный кроссовер сочетает феноменальные характеристики с высокой эффективностью.

4-литровый двигатель твин-турбо V8 нового Cayenne Turbo GT развивает 631 л. с. мощности – на 90 больше, чем у Cayenne Turbo Coupe. Крутящий момент тоже увеличивается с 768 до 848 Нм. Как результат, Cayenne Turbo GT может разогнаться с места до 98 км/ч за 3,1 секунды, пройти спринт в четверть мили за 11,6 секунды и достичь максимальной скорости в 300 км/ч, что делает его самым мощным и самым быстрым Cayenne всех времен.

Особенности версии Turbo GT включают более жесткую подвеску, ориентированную на трековую езду, но без чрезмерного ущерба для комфорта в повседневной жизни на общественных дорогах. Таким образом, Turbo GT на 17 мм ниже, чем Turbo, подвеска жестче на 15%, а новые высокопроизводительные шины вращаются вокруг 22-дюймовых колес.

Фото: Porsche Cayenne Coupe Turbo GT / Porsche

Вслед за мотором была доработана восьмискоростная автоматическая коробка передач Tiptronic S, которая теперь имеет более быстрое время переключения передач. Кроме того, стандартная выхлопная система Sport имеет выхлопные трубы, установленные по центру, а ее титановая конструкция, а также отсутствие центрального глушителя, позволили сэкономить вес около 8 кг.

Porsche Cayenne Turbo GT уже доступен для заказа у официальных дилеров, в европейских автосалонах машины появятся в сентябре этого года. Цены в Германии начинаются со 196 078 евро.