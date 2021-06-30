Звезде сериала "Улицы разбитых фонарей" запретили въезд в Украину

Российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере запретили въезд в Украину сроком на три года. Звезда "Улиц разбитых фонарей" сегодня вылетал из Украины рейсом "Киев - Варшава, сообщает УНИАН.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, соответствующее решение приняли пограничники в пункте пропуска "Жуляны", когда россиянин выезжал из Украины.

"Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма" , - говорится в сообщении.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет об Оскаре Кучере.

После оформления россиянина на вылет, пограничники на три года запретили нарушителю въезд на территорию Украины.

Кроме того, Госпогранслужба готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы с инициативой аннулировать вид, который дает гражданину РФ право на временное проживание в Украине.