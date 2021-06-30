Погода начала июля: на смену жаре придут грозы

С начала июля в Украину придет небольшое похолодание. На большей территории страны погода будет облачной, а температура – умеренной. Даже на юге и в Крыму 30-градусная жара наконец спадет, а небо частично затянется тучами. И также, как и вчера, в большинстве областей синоптики прогнозируют грозы и дожди.

В четверг, 1 июля, прохладнее всего будет в самых западных областях: в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской, где днем температура опустится до 22-25°С, а ночью – до 16°С в среднем. Немного теплее будет в других западных областях: в Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, где прогнозируют от 24-28°С днем и до 18°С ночью.

В центральных областях – Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской – будет от 26 до 28°С днем и около 17°С ночью. На севере – в Черниговской и Сумской областях – днем прогнозируют 27-29°С, ночью – около 16°С.

На востоке самой жаркой областью традиционно остается степная Луганщина – там температура днем может подняться до 31°С, ночью же опустится до самых низких по стране показателей в 13-15°С. В Харьковской и Донецкой областях ожидается до 27-29°С днем и около 16°С ночью.

Самой жаркой областью юга будет Херсонская – там также, как и в Луганской, будет 29-31°С днем и рекордные 18-20°С ночью. В Одесской же, Николаевской и Запорожской областях прогнозируют до 28-30°С днем и 17-19°С в среднем ночью. В Крыму температура воздуха днем прогреется на уровне с севером – до 27-29°С. Ночью же там будет немного теплее – до 17-19°С.

Дожди с грозами прогнозируются почти по всей территории страны, за исключением Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Ветренее всего будет на севере – до 22 км/час. Наименее ветрено будет на востоке и западе – от 4 до 14 км/час.

В остальных же областях Украины будут грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. В западной части местами прогнозируют значительные дожди (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 1 июля ожидается гроза, температура от 19 до 30°С днем и ветер 7-18 км/час.