Топ-5 самых дешевых электромобилей на рынке в 2021 году

Цены на электрические автомобили снижаются ежегодно. Хотя они дороже бензиновых машин, есть несколько моделей, цены на которые не очень высоки, сообщает Обозреватель.

Также с электромобилями меньше средств тратится на техническое обслуживание, поэтому со временем владение ими оправдывает себя. Сайт HotCars﻿ собрал список из самых дешевых электрокаров, которые сейчас есть на рынке.

SEAT e-Mii Electric 2020 (от 26 941 долларов США)

SEAT e-Mii Electric заряжается до 80% за 4 часа. Источник: Motor1

SEAT eMii Electric 2020 – это компактный автомобиль, разработанный преимущественно для городской езды. Он работает от аккумулятора на 36,8 кВт-ч и имеет запас хода 260 км, что значительно больше, чем у его ближайшего конкурента Volkswagen e-up.

Аккумулятор у него заряжается до 80% емкости примерно за 4 часа, а еще он имеет быструю зарядку. Еще интересной "фишкой" является телефонный приложение, которым можно дистанционно управлять светом и замками автомобиля.

Mini Cooper SE 2020 (от 30 750 долларов США)

Mini Cooper SE – очень приятный в управлении электрокар. Источник: Motor1

Если вы ищете удобное недорогое электрическое транспортное средство для передвижения по городу, стоит остановиться на Mini Cooper SE 2020 года. Несмотря на то, что он имеет скромный аккумулятор мощностью 32,6 кВт-ч, которого достаточного всего на 177 км пробега, за его рулем вы будете получать удовольствие.

Салон достаточно удобный, имеет подогрев сидений и хорошую информационно-развлекательную систему. Функции безопасности, такие как предупреждение о фронтовом столкновении и автоматические системы экстренного торможения, обеспечивают безопасность.

Nissan Leaf 2019 (от 30 885 долларов США)

Nissan Leaf может проехать 241 км на одном заряде. Источник: Motor1

В производительности Nissan Leaf 2019 года явно отстает от Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt EV, но это компенсируется в других сферах. Аккумулятор мощностью 40 кВт-ч с электрическим двигателем мощностью 110 кВт позволяет проехать на одном заряде 241 км. Это означает, что следует избегать автомагистралей, которые не имеют точек зарядки.

Однако он имеет просторный салон, в котором удобно помещается пять человек, и у него достаточно места для груза. Nissan Leaf 2019 года – это не плохой способ потратить свои деньги.

Nissan Leaf 2020 (от 31 600 долларов США)

Nissan Leaf – идеальное авто для семьи. Источник: Nissan

Интерьер Leaf 2020 года не такой впечатляющий, как у конкурентов, но он оснащен 7-дюймовым информационно-развлекательным сенсорным экраном. Хэтчбек работает от аккумулятора мощностью 40 кВт-час.

В его просторном салоне также могут удобно расположиться пять человек, что делает его хорошим вариантом для семьи. Кроме того, он выделяется благодаря технологически усовершенствованному набору функций безопасности.

Volkswagen e-Golf Electric 2019 (от 31 895 долларов США)

Volkswagen e-Golf Electric – это просторный и безопасный электрокар. Источник: Car And Driver

Этот электрокар не имеет большой дальности пробега, но у него хорошее соотношение цены и качества. В нем могут комфортно ехать пять пассажиров, что также его делает идеальным для семей. Доступное пространство для груза небольшое, но его можно значительно увеличить, сложив задние сиденья.

Также предлагаются такие функции безопасности, как контроль устойчивости, контроль тяги, система ABS на четырех колесах, предупреждения о слепой зоне и тому подобное.