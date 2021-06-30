Набсовет Нафтогаза отложил вопрос отстранения Витренко

Вопрос о возможном отстранении Юрия Витренко с поста председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" рассмотрят на одном из следующих заседаний наблюдательного совета компании, сообщает UBR.

Несмотря на то, что глава набсовета Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание именно по этой ситуации, данный вопрос перенесли. Такое решение совет принял по итогам заседания 24-25 июня. Об этом говорится в заявлении независимых его членов.

В нем также отмечается, что наблюдательный совет выступает за коллегиальный подход к управлению компанией. В соответствии с уставом, решения принимаются большинством голосов членов правления, и основные вопросы должны выноситься на рассмотрение набсовету.

Скандал вокруг Витренко разгорелся 15 июня, когда глава Нацагентства по предупреждению коррупции Александр Новиков внес предписание Кабмину. Он потребовал отменить решение о назначении Витренко, назвав его незаконным.

Глава "Нафтогаза" в ответ обвинил Новикова в "избирательном правосудии" и "предвзятом отношении", а также пообещал оспорить предписание НАПК в суде.

На следующий день Окружной административный суд Киева открыл производство по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля, который оспорил требование НАПК. А 18 июня суд приостановил действие предписания Нацагентства до вынесения решения.