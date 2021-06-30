Конфликт на Донбассе: Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Папой Римским Фрациском обсудил ситуацию на Донбассе и выразил надежду на сотрудничество в урегулировании конфликта, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и Вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Президент также возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину