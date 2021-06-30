Российские хакеры атаковали "из мести" инфраструктуру Германии

Российские хакеры из группы Fancy Bear осуществили масштабную кибератаку на банковский сектор и критическую инфраструктуру Германии, сообщает InfoResist.

По словам издания Bild со ссылкой на источники в западных спецслужбах, атака произошла на днях. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ подтвердило этот факт.

В совершении атаки подозревают хакерскую группу Fancy Bear, которая предположительно работает на российские спецслужбы. Источники утверждают, что атака является местью за санкционную политику в отношении России.

Кроме того, в Bild сообщается, что киберпреступники таким образом пытались предотвратить жесткие санкции против режима Александра Лукашенко.