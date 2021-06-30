Ким Чен Ын заявил об увольнении топ-чиновников из-за "серьезного инцидента"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «серьезный инцидент» поставил под угрозу усилия КНДР по предотвращению коронавируса в стране и уволил нескольких топ-чиновников. Официально же Северная Корея не подтвердила ни одного случая COVID-19 в стране, сообщает УНИАН.

Во время заседания Политбюро властной Трудовой партии Северной Кореи диктатор осудил должностных лиц за пренебрежение своими обязанностями по борьбе с COVID-19.

Он заявил, что чиновники вызвали «серьезный инцидент, который создает огромный кризис для безопасности нации и ее народа».

Известно, что освобождены были несколько членов политбюро, секретари центрального комитета и чиновники нескольких государственных учреждений. Однако в KCNA не уточнили, были ли они связаны с «пренебрежением своими обязанностями», о которых говорил Ким Чен Ын.