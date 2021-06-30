Сын Шуфрича намерен приобрести акции Киевского речпорта

Сын Шуфрича намерен приобрести акции Киевского речпорта

Сын народного депутата Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) Александр намерен приобрести часть акций ПАО "Киевский речной порт, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению ПАО в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, Александр Шуфрич намерен приобрести 10 млн 824 тыс. 055 простых именных акций общества, что составляет около 22% их общего количества.

По данным НКЦБФР, владельцами акций ПАО "Киевский речной порт" по состоянию на первый квартал 2021 года являются ООО "Денди-Инвест" (24%), ООО "Современное партнерство" (22,5%), ООО "Сант Гален Холдинг" (25%), Climardon Holding Ltd (Кипр, 15,3%), Foloux Consulting Limited (Кипр, 6,5%).

Согласно годовому отчету ПАО "Киевский речной порт", его чистая прибыль по итогам 2019-20 годов составила 64 млн грн, активы – 17,6 млн грн.

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