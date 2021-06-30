Мураев предсказал Беларуси "печальный раздел территорий"

Экс-депутат Евгений Мураев считает, что Беларусь может ожидать раздел территорий по сценарию 1939 года, сообщает Сегодня.

"Я думаю, что Беларусь ждет печальный сценарий раздела границ 1939 года. Там тоже очень неоднородное общество, и очень похоже на внутреннюю ситуацию с Украиной" , – сказал Мураев в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, РФ "незачем поглощать Беларусь".