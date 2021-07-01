Google анонсировал нововведения для Android-смартфонов

Американская компания Google анонсировала нововведения для Android-смартфонов. В частности, Google переходит на новый формат приложений и игр летом этого года, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует пресс-служба﻿ Google.

Разработчики операционной системы Android переходят с привычного расширения софта APK на AAB.

Теперь Google будет заниматься сам оптимизацией различных версий приложений, "упаковывая" их в файл.

Сам файл (Android App Bundle) AAB вручную установить на смартфон пользователь не сможет, как это было с привычными APK-файлами. Это повысит безопасность приложений, но и негативно повлияет на открытость платформы Android.