Обрушение дома в Майами: число жертв возросло

Количество жертв обрушения многоэтажного жилого дома в Майами (штат Флорида, США) возросло до 16 человек, сообщает Деловая столица.

"Мы смогли достать из-под завалов тела еще четырех жертв. Общее число погибших возросло до 16" , — сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

По словам мэра, до сих пор остается неизвестной судьба 147 человек, которые могли находиться в доме.

Напомним, в ночь на 24 июня в Майами (США) в городке Серфсайд на Коллинз-авеню обвалился 12-этажный дом с более чем 100 квартирами. Изначально сообщалось, что в результате обрушения здания погибли как минимум три человека, еще около 100 считаются пропавшими без вести. На месте обрушения дома распространялся пожар.