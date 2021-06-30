Зеленский одобрил повышение пенсий чернобыльцам

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении пенсий по инвалидности в связи с травмой или болезнью, а также пенсий в связи с потерей кормильца вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно закону, размер соответствующих пенсий по первой группе инвалидности не может быть ниже 6000 грн, по второй группе инвалидности — 4800 грн, по третьей группе инвалидности и детям-инвалидам — 3700 грн.

Также введена государственная адресная пенсионная помощь участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лицам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, учениях с ядерным оружием и в результате стали инвалидами.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений о минимальном размере пенсии по инвалидности вследствие травмы или болезни и пенсии в связи с потерей кормильца в связи с Чернобыльской катастрофой и введением государственной целевой адресной помощи к пенсии с 1 июля 2021 г.