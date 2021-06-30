"Укзализныця" предупредила о возможных задержках поездов
В связи с ухудшением погодных условий в Украине возможна задержка поездов. Некоторые составы уже отправились с вокзалов с опозданием, сообщает РБК-Украина.
"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Сегодня с задержкой отправились следующие поезда:
- №830 Львов - Ужгород (задержка составила один час)
- №18 Ужгород - Харьков (задержка составила 01:56);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 01:37);
- № 134 Николаев - Рахов (задержка составила один час)
- №150 Ворохта - Полтава (задержка составила 01:33).
Автор: Дмитрий Кузнецов