Ветераны АТО заблокировали дорогу возле дома Зеленского (фото)

В среду, 30 июня, представители добровольческих батальонов "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Правый сектор" и другие патриотически настроенные активисты пришли под дом президента Владимира Зеленского с требованием уволить секретаря СНБО Алексея Данилова и наказать предателей Украины, сообщает Деловая столица.

﻿

С 23 июня представители ветеранских организаций и патриотически настроенные активисты проводят мирные акции протеста. Пытаясь быть услышанными, в этот раз они пришли под дом президента, так как по их информации, президент сейчас живет не в государственной резиденции в Конча-Заспе, а в своей городской квартире в Киеве на Грушевского, 9.

С собой активисты принесли факты о действиях Данилова, указывающие на нарушения им нескольких статей Криминального кодекса, а именно: конституционный переворот и узурпация государственной власти (ст. 109), вымогательство и рэкет (ст. 189). А также нарушение ст. 107 Конституции, согласно которой СНБО является чисто координационным органом при президенте Украины, однако СНБО превратился в квазисудебный орган.

"Фактически секретарь СНБО Алексей Данилов узурпировал власть, безосновательно применяя санкции против любого по собственному желанию. Вместо того, чтобы наказывать предателей Украины, Данилов начал "кошмарить" украинских бизнесменов. Мы уже трижды пикетировали СНБО и ОП с требованием отправить Данилова в отставку. Уверены, что секретарь СНБО из собственных соображений и интересов лишь имитирует борьбу с коррупцией и контрабандой. Почему такая избирательность в санкционных списках? Почему там "фунты", а не настоящие контрабандисты, как Альперин, которому дали убежать в Израиль? Люди, которых напихали в списки для "статистики", обязательно пойдут в суды, а компенсации им заплатит государство, то есть мы с вами, это 100%. Президент, который является гарантом Конституции, должен остановить противозаконные действия Данилова, отправив его в отставку, иначе он может быть соучастником уголовных деяний Данилова" , — отметили активисты.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании СНБО не поддержали санкции против украинских граждан, понимая их незаконность, за которые рано или поздно кому-то придется отвечать.

"Вместо того, чтобы проводить эффективное уголовное производство против предателей Украины, вроде главы пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, СНБО своими санкциями, наоборот, делает все, чтобы кум президента России Владимира Путина остался безнаказанным. Всем известна давняя связь Данилова с Медведчуком еще через партию СДПУ, а это началось более 20 лет назад… Зато Данилов начал принимать решения, опираясь на фейковые данные" , — подчеркнули активисты.

Представители ветеранских организаций и патриотически настроенные активисты отметили, что если их не услышат, то агитировать за отставку Данилова придут уже тысячи патриотов.

Кстати, 29 июня во время согласительного совета парламента председатель фракции