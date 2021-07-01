Обнаружены сенсационные документы Украинского государства

На Буковине 80 лет назад одним из руководителей местного провода ОУН было провозглашено Украинское государство. Об этом свидетельствуют сенсационные документы, обнаруженные исследователями в Государственном архиве Черновицкой области, сообщает РБК-Украина.

Об этом 30 июня передали в пресс-службе﻿ Черновицкой облгосадминистрации.

Историки выяснили, что 30 июня 1941 года Мирослав Киндзирский из краевого провода ОУН объявил о восстановлении украинской державности на этих землях, и провозглашение вызвало широкий резонанс и получило поддержку украинского населения края.

Член ОУН Мирослав Киндзирский провозгласил на Буковине в 1941 году восстановление Украинского государства (фото: bukoda.gov.ua)

Национальные сине-желтые стяги тогда развевались во многих селах области, а советские - сняты с общественных сооружений.

Сообщается, что под руководством ОУН в ряде населенных пунктов региона были организованы массовые собрания, созданы украинские структуры власти, появилась полиция и отряды самообороны.

"Эта научная сенсация имеет большое значение для нашей с вами истории, это были те кирпичи, на которых держались Украинский государственный дух и воля в годы военного противоборства и веры в возрождение Украины до 1991 года" , - отметил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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