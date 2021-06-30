В Киеве змея сбежала от хозяев и заползла в автомобиль такси

В Киеве змея (маисовый полоз) сбежала из плохо закрытого террариума в квартире, а потом слезла по дереву с высоты четвертого этажа. Покинув дом, она проползла по улице большое расстояние и залезла в автомобиль такси "Bolt". Она оказалась в щели между бензобаком и днищем машины, сообщает РБК-Украина.

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Инцидент произошел еще 26 июня в столичном районе Виноградарь. Путь змеи ее хозяевам удалось отследить с помощью камер наблюдения.

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Чтобы достать змею из машины, спасателям пришлось разбирать машину, а именно снимать бензобак. После того как его сняли, змею успешно достали и отдали обратно хозяевам.

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Интересно, что жители Киева пообещали, что постараются лучше следить за рептилией, чтобы она больше не сбежала из дома.

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Автор: Роман Мирончук