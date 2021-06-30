В Раде поддержали легализацию медицинского каннабиса

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования одобрил принятие законопроекта № 5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, сообщает Деловая столица.

Одна из авторов законопроекта Ольга Стефанишина отметила, что принятие этого законопроекта ожидают более 2 млн украинских пациентов, говорится в сообщении пресс-службы парламентского Комитета.

Документ предлагает разрешить ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях.

В то же время предлагается ввести усиленный контроль за оборотом каннабиса, а именно:

ввести электронный реестр всех препаратов;

отпускать препараты только по электронному рецепту врача;

ввести лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса;

ввести надежную разрешительную систему для внедрения такой деятельности;

отчитываться и представлять информацию контролирующим органам;

закрепить распределение функций и полномочий между контролирующими органами;

выполнить конвенцию ООН, предусматривающей существование отдельного уполномоченного в сфере обращения лекарственной конопли.

По результатам обсуждения депутаты поддержали законопроект и рекомендовали Верховной Раде принять его за основу. Альтернативный законопроект парламентарии отклонили.