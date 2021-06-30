Гватемала требует вернуть деньги за недоставленный "Спутник V"

Власти Гватемалы потребовали у России вернуть аванс за недоставленные партии вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает RFI.

По данным гватемальского министерстве здравоохранения, Москва обещала поставить 16 миллионов доз препарата, а отправила только 150 тысяч.

Как рассказала министр здравоохранения страны Амелия Флорес на пресс-конференции, Гватемала заплатила Российскому фонду прямых инвестиций, занимающемуся распространением вакцины, около шести миллиардов рублей (614,5 млн гватемальских кетцалей). 5,8 млрд из них теперь требуют вернуть, или же поставить вакцину в течение 20 дней.

5 мая Россия поставила в Гватемалу первую партию препарата «Спутник V», которую торжественно встретили в аэропорту. Как сообщается на сайте МИД России, представители местного минздрава произнесли «особые слова благодарности» в адрес РФПИ, а Временная поверенная в делах России в Гватемале назвала доставку вакцины перед празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне «особенно символичной». « Мы победили тогда, мы вместе справимся и сейчас », — заявила дипломат Лариса Плачинда.

Ранее власти Гватемалы уже поднимали вопрос доставки вакцины.