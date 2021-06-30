Убийство Гандзюк: суд оставил под стражей Мангера и Левина

Днепровский районный суд Киева на два месяца продлил действие мер пресечения для экс-председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, сообщает УНИАН.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора об очередном продлении действия мер пресечения обвиняемым в виде содержания под стражей. Таким образом, Мангер и Левин останутся под стражей до 28 августа.

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.