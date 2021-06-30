В США конкурс красоты выиграла трансгендерная женщина

27-летняя американка Каталуна Энрикес вошла в историю как первый трансгендер, который выиграл конкурс красоты в США, сообщает Страна.ua.

В прошлом мужчина, а ныне женщина завоевала титул мисс Невады. Она будет участвовать в конкурсе "Мисс США", который пройдет в конце этого года.

Энрикес назвали победительницей конкурса в воскресенье в отеле-казино South Point в Лас-Вегасе. Оно обошла 21 конкурентку.

В марте Каталуна выиграла конкурс "Мисс Сильвер Стэйт", который является предварительным этапом для "Мисс Невады".﻿

Она начинала свой путь в индустрии красоты в 2016 году как участница конкурсов трансгендеров. Тогда она работала моделью.

Победительница призналась, что прошла трудный путь.

"Я боролась с физическим и сексуальным насилием, с проблемами с психическим здоровьем. У меня не было поддержки. Но я стала для многих первопроходцем" , - сказала женщина.

Сейчас Энрикес больше не занимается моделингом, а посвятила себя дизайну платьев. Она шьет наряды для конкурсов, а также ведет агитацию за права ЛГБТ в соцсетях.