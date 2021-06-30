НАТО отказалось покидать Черное море

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе, сообщает Интерфакс.

Как заявил Аппатурай в среду грузинскому Первому каналу, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, Великобритания предоставила альянсу информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

"У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов" , - сказал он.

По его словам, Россия должна осознать, что союзники НАТО в этом вопросе не отступят.