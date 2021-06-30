Обвал дома возле Майами: найдено еще четыре тела

Еще четыре тела были найдены в обломках разрушенного жилого дома в Серфсайде у Майами (Флорида, США), поэтому количество погибших в результате катастрофы увеличилось до 16, сообщает Украинская правда.

Последние четыре жертвы еще не идентифицированы. Количество пропавших без вести составляет 147 человек, из них 139 человек, которые находились в здании, информирует NBC со ссылкой на мэра округа Майами - Дейд Даниэллу Ливайн Каву.

24 июня в Серфсайде обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.