В Армении зафиксировали заражение сибирской язвой

У трех граждан Армении диагностировали сибирскую язву, заразились жители соседних сел Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области, сообщает 360tv.

Два положительных результата теста получили владельцы больных животных, третий заболевший — их родственник. Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, один переносит болезнь в легкой форме, информирует местный Минздрав.

Всего Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава проверил семь жителей Ваневана и Торфавана после выявления там сибирской язвы у животных.

Специалисты взяли пробы с четырех пастбищ вблизи поселков, возбудителей сибирской язвы на них не обнаружили. Поселения находятся неподалеку от озера Севан, в 170 километрах к востоку от Еревана.