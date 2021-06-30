Франция вводит платные тесты на COVID-19 для въезжающих

Туристы, посещающие Францию, с 7 июля должны будут платить за тесты на COVID-19. 49 евро будет стоить тестирование ПЦР, 29 евро - тестирование на антитела, сообщает Украинская правда.

Уточняется, что эта новая мера связана с "взаимностью", поскольку французские туристы должны платить за свои тесты за рубежом, заявил официальный представитель правительства Габриэль Аттал в интервью Les Echos, которого цитирует France24.

Иностранным туристам, которые прибывают из стран "красного списка", необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию, и они снова проходят тестирование по прибытии во Францию. Страны "красного списка" включают Афганистан, Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Боливию, Бразилию, Чили, Колумбии, Коста-Рику, Индию, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южную Африку, Шри-Ланку, Суринам и Уругвай. 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Вакцинированные туристы из этих стран должны взять на себя обязательства самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также подлежат обязательному 10-дневному карантину. Посетителям из других стран не нужно проходить тест на COVID-19 во Франции, если они не больны.