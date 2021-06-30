Таиланд вернулся на локдаун из-за вспышки коронавируса

Власти Таиланда на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 возвращают карантинные ограничения. В Бангкоке снова закрылись на месяц все рестораны, сообщает Страна.ua.

Заведения работают только навынос и на доставку. Также остановлены стройки, городки строительных рабочих на месяц закрыты на полный карантин.

Ранее в Минздраве Украины анонсировали прибытие в страну в июле 2021 почти 8 млн доз вакцин, из них более 5 млн - CoronaVac.