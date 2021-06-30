Умер экс-глава Пентагона, руководивший операциями в Ираке

Бывший министр обороны США, республиканец Дональд Рамсфельд скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти не сообщается, сообщает УНИАН.

О смерти Рамсфельда информируется в заявлении его семьи в Twitter. Отмечается, что он умер в кругу семьи в Таосе, Нью-Мехико.

"Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти Дональда Рамсфельда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда" , - сказано в сообщении.

Дональд Рамсфелд возглавлял Пентагон дважды: с 1975 по 1977 годы и с 2001 по 2006 год. В период президентства Джорджа Буша-младшего он руководил военными операциями США в Афганистане и Ираке. Считается одним из главных идеологов так называемых неоконсерваторов, выступавших за активную военно-политическую экспансию США во всем мире.

В начале 2021 года Рамсфелд вместе с другими бывшими главами Минобороны США подписал письмо с призывом не использовать вооруженные силы для разрешения конфликтов после выборов. Обращение было опубликовано в то время, когда тогдашний президент США Дональд Трамп отказывался признавать объявленные результаты президентских выборов.